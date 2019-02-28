روسيا توزع في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا

أعلن المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيدور ستريجوفسكي، أن روسيا نقضا للولايات المتحدة الأمريكية وزعت في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا، يدعم حفظ استقلال وسيادة هذا البلد، وحل الأزمة القائمة من خلال "آلية مونتيفيديو".

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين اليوم الخميس: "تم توزيع مشروع القرار بشأن فنزويلا".

© Sputnik . Михаил Алаеддин واشنطن تقترح إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا بمراقبة دولية

هذا واقترحت الولايات المتحدة، في مشروع قرارها حول فنزويلا أمس، إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد وفتح الأبواب أمام إدخال مساعدات إلى أراضيها لإنهاء "الأزمة الإنسانية" هناك.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أعلن أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.