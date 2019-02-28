مادورو: الفنزويليون ضد التدخل في شؤون البلاد الداخلية

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الفنزويليين يعارضون التدخل العسكري والتدخل في شؤون البلاد الداخلية، ويدعون للحوار.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس عبر حسابه بموقع"تويتر"، اليوم الخميس: "لقد اطلعت على الاستفتاء، أن الفنزويليين يعارضون تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العسكري، كل البلد تقريبا، و80 بالمئة يرفضون التدخل الكولومبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، مثيرة للإعجاب. هذا اتحاد وطني للدفاع عن السلام، ورفض التدخل".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID روسيا توزع في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا

وأشار مادورو إلى أن 86 بالمئة من الفنزويليين يريدون حل الأزمة في البلاد من خلال الحوار، مشيرا إلى أنه يمكن ملاحظة وحدة المواطنين في شوارع البلاد، والمسيرات التي تدعو لدعم فنزويلا، مؤكدا أنه، "لا أحد هنا خائف، ولا أحد يفكر بالخيانة".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أعلن أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.