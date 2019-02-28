كيم جونغ: سأبذل قصارى جهدي للخروج بنتيجة جيدة اليوم

أكد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أنه سيبذل قصارى جهده للخروج بنتيجة جيدة اليوم، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يرحبون بالاجتماع وآخرون متشككون.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الخميس المحادثات في اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.

© REUTERS / LEAH MILLIS هذا ما دار في جلسة العشاء الخاصة بين ترامب وكيم جونغ أون (صور)

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى، أمس الأربعاء، بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في هانوي في ثاني لقاء قمة بينهما، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.

وصافح ترامب كيم أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وقال ترامب إن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي "شرف"، معربا عن أمله في نجاح القمة.

وأضاف ترامب، خلال لقاء مع الزعيم الكوري، أن القمة الأولى في سنغافورة في يونيو/ حزيران عام 2018 كانت ناجحة جدا، معربا عن أمله أن تكون هذه القمة "ناجحة مثلها أو أكثر منها".

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.