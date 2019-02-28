مصدر إعلامي: إحباط مخطط غوايدو في فنزويلا

ناشد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، المجتمع الدولي مساعدته.

ورأت صحيفة ألمانية في ذلك دليلا على عجز غوايدو.

© REUTERS / CARLOS BARRIA مادورو: الفنزويليون ضد التدخل في شؤون البلاد الداخلية

ونوهت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني" إلى أن غوايدو كشف عجزه حين قال "علينا أن نأخذ في الاعتبار كل الأساليب من أجل تحرير وطننا".

ونشط غوايدو قبل شهر في تنظيم المظاهرات المناوئة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولكنه فشل في تحقيق نواياه بدليل أن مادورو يستمر في السيطرة على الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة غوايدو إلى فنزويلا من كولومبيا أمر يكتنفه الغموض الآن.

وأضافت الصحيفة أن المعارضة الفنزويلية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي، مع ذلك، الاستسلام.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا مؤقتا، بينما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.