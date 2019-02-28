الهند تملك سلاحا يفتقر إليه الآخرون

يُشهد للصناعة العسكرية الهندية أنها تقضي أحيانا، عشرات السنين في إنشاء أصناف من السلاح.

ومن أمثلة ذلك صاروخ "ناغ" (الكوبرا) المضاد للدبابات. فقد بدأت الهند العمل في مشروع "الكوبرا" في تسعينيات القرن الماضي. وجرى العمل بصعوبة ولكنه وصل، مع ذلك، إلى خط النهاية.

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وتمكن الهنود في حقيقة الأمر من إبداع ما يماثل صاروخ "جافلين" الأمريكي. ويستطيع نظير "جافلين" الهندي أن يصل إلى هدف محدد بنفسه دون توجيهات مطلقه، ويصيبه على بعد 4 كيلومترات، فيما يصل مدى نسخته الجوية إلى 8 كيلومترات.

وينقضّ صاروخ "الكوبرا" على هدفه من الأعلى ليصيب السطح العلوي الأقل تحصنًا للدبابة.

ويعتبر نظير "جافلين" الهندي ثقيلا، حيث يبلغ وزنه 42 كيلوغراما.

وينطلق صاروخ "الكوبرا" من مدرعة روسية تنتجها الهند محليًا هي "بي إم بي 2".