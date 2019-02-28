مباحثات ترامب وكيم جونغ تنتهي قبل الموعد المحدد

انتهت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري كيم جونغ أون، اليوم الخميس، في هانوي قبل الموعد المحدد.

هانوي — سبوتنيك. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، غادر الموكبان الفندق حيث كانت تجري المباحثات.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب: اجتماعي مع زعيم كوريا الشمالية كان عظيما

وكانت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارا ساندرس قد أعلنت، اليوم الخميس، أن تغيرات طرأت على جدول أعمال قمة ترامب وكيم جونغ أون، وأنها ستنتهي قبل ساعتين من الموعد المحدد.

وأشارت إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة، وأنها ستنتهي بعد حوالي نصف ساعة، ليعود ترامب بعد ذلك إلى فندق إقامته.

كما تغير موعد المؤتمر الصحفي المشترك من 16:00 حتى 14:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت موسكو).

وكان ترامب وكيم جونج أون قد بدآ، اليوم الخميس، المحادثات في اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.وأكد ترامب قبل بدأ المحادثات: "أستطيع أن أساعد بهذا الصدد (اقتصاديا)".

والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية، أمس الأربعاء، في جولة أولى من المحادثات وتقابلا على العشاء وبدا عليهما التفاؤل.

وعبر ترامب عن رضاه من وتيرة المفاوضات على الرغم من بعض الانتقادات من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.