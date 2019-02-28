تسجيل
09:40 28 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    قمة ترامب وكيم جونغ أون

    مباحثات ترامب وكيم جونغ تنتهي قبل الموعد المحدد

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انتهت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري كيم جونغ أون، اليوم الخميس، في هانوي قبل الموعد المحدد.

    هانوي — سبوتنيك. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، غادر الموكبان الفندق حيث كانت تجري المباحثات.

    دونالد ترامب وكيم جونغ أون
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ترامب: اجتماعي مع زعيم كوريا الشمالية كان عظيما
    وكانت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارا ساندرس قد أعلنت، اليوم الخميس، أن تغيرات طرأت على جدول أعمال قمة ترامب وكيم جونغ أون، وأنها ستنتهي قبل ساعتين من الموعد المحدد.

    وأشارت إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة، وأنها ستنتهي بعد حوالي نصف ساعة، ليعود ترامب بعد ذلك إلى فندق إقامته.

    كما تغير موعد المؤتمر الصحفي المشترك من 16:00 حتى 14:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت موسكو).

    وكان ترامب وكيم جونج أون قد بدآ، اليوم الخميس، المحادثات في اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.وأكد ترامب قبل بدأ المحادثات: "أستطيع أن أساعد بهذا الصدد (اقتصاديا)".

    والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية، أمس الأربعاء، في جولة أولى من المحادثات وتقابلا على العشاء وبدا عليهما التفاؤل.

    وعبر ترامب عن رضاه من وتيرة المفاوضات على الرغم من بعض الانتقادات من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.

    وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

    انظر أيضا:

    آبي متأكد أن ترامب وكيم سيبحثان تدمير جميع الصواريخ العابرة للقارات
    ترامب وكيم يستأنفان محادثات اليوم الثاني من قمتهما في هانوي
    هذا ما دار في جلسة العشاء الخاصة بين ترامب وكيم جونغ أون (صور)
    تصور "سلفي" واحصل على برغر ترامب وكيم مجانا
    قبل القمة الثانية... شبيها ترامب وكيم يلتقيان في العاصمة الفلبينية
    مبعوث أمريكا الخاص لكوريا الشمالية يتوجه إلى هانوي للتحضير لقمة ترامب وكيم
    مبعوث أمريكي في كوريا الشمالية من أجل قمة ترامب وكيم
    واشنطن تعلن رسميا موعد ومكان قمة ترامب وكيم
    الكلمات الدلالية:
    كيم جونغ أون, دونالد ترامب, أمريكا, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الصورة للمصور الأمريكي أليكس جيانغ (Alex Jiang)، الفائز في المسابقة باستخدام هاتف آيفون إكس إس ماكس (iPhone XS Max)
    أفضل صور مسابقة "تحدي آيفون"
    بوروشنكو يوقع على قانون عدم السماح لتواجد المراقبين الروس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية
    أوكرانيا تمنع المراقبين الروس من المشاركة في انتخاباتها
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك