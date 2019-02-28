البيت الأبيض: انتهاء مباحثات ترامب وكيم دون اتفاق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأكدت سارة ساندرس أن قمة الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت، اليوم الخميس، في فيتنام قبل الموعد المحدد.

وأعلنت سارا ساندرس، اليوم الخميس، أن تغيرات طرأت على جدول أعمال قمة ترامب وكيم جونغ أون، وأنها ستنتهي قبل ساعتين من الموعد المحدد.

The Latest: U.S. President Donald Trump and North Korea's Kim Jong Un fail to reach an agreement at their second summit in Vietnam. Follow #TrumpKimSummit coverage here: here: https://t.co/FiM7O4h5UP https://t.co/BPkQxMourI — The Associated Press (@AP) February 28, 2019

وأشارت إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة، وأنها ستنتهي بعد حوالي نصف ساعة، ليعود ترامب بعد ذلك إلى فندق إقامته.

كما تغير موعد المؤتمر الصحفي المشترك من 16:00 حتى 14:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت موسكو).

وكان ترامب وكيم جونج أون قد بدآ، اليوم، المحادثات في اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.وأكد ترامب قبل بدأ المحادثات: "أستطيع أن أساعد بهذا الصدد (اقتصاديا)".

والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية، أمس الأربعاء، في جولة أولى من المحادثات وتقابلا على العشاء وبدا عليهما التفاؤل.

وعبر ترامب عن رضاه من وتيرة المفاوضات على الرغم من بعض الانتقادات من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقائات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلا، حسب وكالة "رويترز".