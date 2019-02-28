ترامب: كوريا الشمالية لم تقدم تنازلات والخلافات معها لا تخص رفع العقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية لم تقدم تنازلات والخلافات معها لا تخص رفع العقوبات.

وتابع، اليوم الخميس 28 فبراير / شباط: "الزعيم الكوري الشمالي وافق على تفكيك المفاعل النووي في يون بيونغ، لكنه يريد في المقابل رفع العقوبات".

يتبع…