أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا

لن تستطيع القوات الأمريكية إسقاط صواريخ روسية في حال انطلقت نحو الولايات المتحدة.

أعلن ذلك الجنرال جون هايتن، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية.

وذكرت قناة RT أن قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية نبه إلى خطورة الصواريخ التي حازت عليها القوات الروسية في الفترة الأخيرة وكذلك غواصة "بوسيدون" الروبوتية.

ونقلت القناة عن الجنرال هايدن قوله إن أكثر ما يُقلقه أن الصواريخ الروسية الحديثة تقدر على تغيير اتجاهها في أي وقت الأمر الذي يسبب مشكلة للدفاع الجوي.

وتستطيع الولايات المتحدة اكتشاف انطلاق الصواريخ الروسية ولكنها "تختفي بعد ذلك ولا نراها حتى لحظة توجيه الضربة" وفقا لما قاله الجنرال هايتن.

وإلى ذلك، كشف استطلاع للرأي أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية يتأثرون بتصريحات من هذا النوع. فقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي، أن 52 في المائة من الأمريكيين يعتبرون أن القوة العسكرية الروسية تشكل خطرا على الولايات المتحدة.