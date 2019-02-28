بومبيو: لم نتوصل لـ"شيء ذي معنى" مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه تم تحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

© AFP 2018 / Saul Loeb البيت الأبيض: انتهاء مباحثات ترامب وكيم دون اتفاق

موسكو — سبوتنيك . وأضاف، اليوم الخميس 28 فبراير / شباط: "هناك تقدم خلال القمة الأمريكية — الكورية الشمالية في هانوي، لكن الزعيم الكوري الشمالي لم يكن مستعدا "للقيام بالأكثر".

وقال بومبيو عقب القمة: "لقد قمنا بخطوة كبيرة نحو ما اتفق عليه الزعيمان في سنغافورة، وحققنا تقدما حقيقيا".

وتابع: "إلا أننا مع الأسف لم نتوصل لشيء يمكن أن يكون ذو معنى للولايات المتحدة، وأعتقد بأن كيم جونغ أون كان ينتظر منا القيام بذلك، ونحن طلبنا منه القيام بأكثر، لكنه غير مستعد لذلك".