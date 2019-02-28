تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة... فنزويلا تبيع أطنانا من احتياطي الذهب

ذكرت مصادر حكومية فنزويلية أن الحكومة سحبت ما لا يقل عن ثمانية أطنان من الذهب من البنك المركزي، الأسبوع الماضي، تمهيدا لبيعها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كشفت ثلاثة مصادر حكومية طلبت عدم نشر أسمائها، أن عملية سحب الذهب نفذت عندما كان محافظ البنك المركزي كاليستو أورتيغا في الخارج.

© REUTERS / LUISA GONZALEZ مصدر إعلامي: إحباط مخطط غوايدو في فنزويلا

من جهته، تحدث النائب المعارض في البرلمان أنخيل ألفارادو أن سحب الذهب تم ما بين يومي الأربعاء والجمعة الأسبوع الماضي، وفي غياب حراس بمبنى البنك المركزي.

وقال ألفارادو: "هم يخططون لبيعها في الخارج بصورة غير شرعية".

يذكر أن فنزويلا باعت 23 طنا من الذهب لتركيا في عام 2018، كما أعلنت شركة "نور كابيتال" الاستثمارية المسجلة في أبوظبي أوائل الشهر الجاري شراءها 3 أطنان من الذهب الفنزويلي.

وفرضت الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقوبات على صادرات الذهب الفنزويلي، في ظل ضغوطات أمريكية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تدعوه واشنطن للتنحي عن السلطة.