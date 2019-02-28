تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة... فنزويلا تبيع أطنانا من احتياطي الذهب

ووفقا لوكالة "رويترز"، كشفت ثلاثة مصادر حكومية طلبت عدم نشر أسمائها، أن عملية سحب الذهب نفذت عندما كان محافظ البنك المركزي كاليستو أورتيغا في الخارج.
وقال ألفارادو: "هم يخططون لبيعها في الخارج بصورة غير شرعية".
يذكر أن فنزويلا باعت 23 طنا من الذهب لتركيا في عام 2018، كما أعلنت شركة "نور كابيتال" الاستثمارية المسجلة في أبوظبي أوائل الشهر الجاري شراءها 3 أطنان من الذهب الفنزويلي.
وفرضت الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقوبات على صادرات الذهب الفنزويلي، في ظل ضغوطات أمريكية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تدعوه واشنطن للتنحي عن السلطة.
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