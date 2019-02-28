ترامب يبحث هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي نتائج قمة هانوي

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "بدأ مون وترامب محادثات عبر الهاتف لمناقشة نتائج القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعربت عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق، خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لكنها قالت إن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا.
وقال ترامب إنه عزف عن إبرام اتفاق نووي خلال قمته الثانية مع كيم في فيتنام لأن الزعيم الكوري الشمالي قدم مطالب غير مقبولة برفع العقوبات.
وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقائات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلا، حسب وكالة "رويترز".
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