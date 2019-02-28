ترامب يبحث هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي نتائج قمة هانوي

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، نتائج القمة التي جمعته بنظيره الكوري الشمالي، كيم-جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "بدأ مون وترامب محادثات عبر الهاتف لمناقشة نتائج القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

© AFP 2018 / Saul Loeb كوريا الجنوبية: نأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق

ولم تشر الوكالة لتفاصيل المكالمة، إلا أنها ذكرت أن الناطق باسم مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، تشيونغ وا داي، أعرب عن "خيبة الأمل" من نتائج القمة، ولكنه أشار لـ "إحراز تقدم من جانب الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وكانت كوريا الجنوبية قد أعربت عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق، خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لكنها قالت إن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا.

وقال ترامب إنه عزف عن إبرام اتفاق نووي خلال قمته الثانية مع كيم في فيتنام لأن الزعيم الكوري الشمالي قدم مطالب غير مقبولة برفع العقوبات.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقائات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلا، حسب وكالة "رويترز".