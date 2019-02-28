بعد لقاء كيم جونغ أون... ترامب يشكر فيتنام (فيديو)

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى فيتنام، اليوم الخميس 28 فبراير / شباط، عقب انتهاء القمة الثانية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ونشر ترامب مقطع فيديو على "تويتر" يرصد ملخص زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، التي استمرت على مدى يومين.

THANK YOU to our generous hosts in Hanoi this week: President Trong, Prime Minister Phuc, and the wonderful people of Vietnam! pic.twitter.com/AMqF0dfRhP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2019

ووجه ترامب الشكر إلى فيتنام ورئيس وزرائها، على ما وصفه بـ"كرم الضيافة"، مشيرا إلى أن شعب فيتنام رائع.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية لم تقدم تنازلات، وأن الخلافات معها لا تخص رفع العقوبات، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي وافق على تفكيك المفاعل النووي في يون بيونغ، لكنه يريد في المقابل رفع العقوبات مباشرة.

President @realDonaldTrump and @SecPompeo participate in a Press Conference in Hanoi, Vietnam, on February 28, 2019. pic.twitter.com/qgKX4cbuMd — Department of State (@StateDept) February 28, 2019

ولم يتوصل ترامب وزعيم كوريا الشمالية إلى اتفاقيات حتى الآن، حول عقد قمة ثالثة، رغم أنه وصف اللقاء بـ"البناء".

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019

والتقى الزعيمان ترامب وكيم في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وتهدف القمة إلى دفع جهود السلام بين البلدين وإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عليها.