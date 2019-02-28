كيف أثارت تصريحات كوشنر صخبا انتخابيا داخل إسرائيل

وقال بينيت إن الأمريكيين سيضغطون على حكومة نتنياهو للسماح بإقامة دولة فلسطينية على الطريق رقم 6 والموافقة على تقسيم القدس، ما سيجبر نتنياهو على الرضوخ للأمر، حسب تعبيره.
وحسب الموقع الإسرائيلي، فإن كوشنر لم يتحدث عن إعادة رسم حدود إسرائيل بل إن الترجمة الصحيحة لما قاله كانت كالتالي: "الخطة السياسية، وهي مفصلة للغاية، تتمحور في الحقيقة حول تأسيس الحدود وحل قضايا الوضع النهائي. الهدف من حل هذه الحدود هو حقا القضاء على الحدود. إذا كان بالإمكان القضاء على الحدود ليحل السلام، ويقل الخوف من الإرهاب، فيمكن أن يكون تدفق أكبر لحرية البضائع، تدفق أكبر لحرية الأفراد، وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص".
وحول خطة السلام قال كوشنر إن المرجو منها هو مساعدة الفلسطينيين على الحصول على "ما كان بعيد المنال بالنسبة لهم منذ فترة طويلة"، لكنه لم يذكر صراحة دولة فلسطينية، كما أنه لم يوافق حتى على حل الدولتين بشكل واضح، حسبما ما أوردت الصحيفة الإسرائيلية.
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