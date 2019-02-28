باكستان: إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير غدا

© REUTERS / Mukesh Gupta بالفيديو... أول ظهور للطيار الهندي الأسير بعد سقوط طائرته في باكستان

القاهرة — سبوتنيك . وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الخميس، أن بلاده تنوي إطلاق سراح الطيار الهندي، المحتجز لديها منذ خرقه الأجواء الباكستانية، غدا الجمعة، كبادرة لتخفيف التوتر الأخير مع الهند.

وبحسب قناة "جيو تي في" الباكستانية، قال خان خلال جلسة للبرلمان الباكستاني، "لقد قررنا إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير غدا كبادرة للسلام".

وجدد خان تأكيده أنه "ينبغي حل كافة المسائل عبر الحوار".

وأعلن الجيش الباكستاني، صباح أمس الأربعاء، إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.

وشنت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج-2000"، الثلاثاء الماضي، غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها طنا واحدا، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

تأتي هذه الغارة عقب نحو أسبوعين من قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" بتفجير نفسه بالقرب من قافلة شرطة مسلحة في ولاية غامو وكشمير، وقد أسفر هذا الانفجار عن مقتل 45 شخصا، مما تسبب في تعقيد العلاقات الهندية الباكستانية المتوترة أصلا ووضع المنطقة على حافة النزاع العسكري مجددا.

يذكر أن في ولاية غامو وكشمير انفصاليون يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان. ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.

هذا وتتهم نيو دلهي السلطات الباكستانية بدعم المسلحين. وترفض إسلام أباد بدورها هذه الاتهامات، مؤكدة أن سكان كشمير يناضلون بصورة مستقلة من أجل الحصول على حقوقهم.