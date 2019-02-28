ظريف يظهر بعد الاستقالة: المعجبون بالغرب لا يمكنهم المضي في الحياة بدونه

في أول ظهور رسمي له بعد تقديمه استقالته قبل ورفضها من قبل القيادة الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "إن هؤلاء المعجبين بالغرب لا يمكنهم المضي قدما في الحياة دون الغرب".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev ظريف يتصل بالمعلم لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هؤلاء المعجبين بالغرب لا يمكنهم المضي قدما في الحياة دون الغرب، بالمقابل لدينا الكارهون للغرب إيضا وكلاهما محور حياتهما حول الغرب.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، أشار الوزير ظريف في محاضرة له، صباح اليوم الخميس 28 شباط/ فبراير، ضمن مؤتمر علمي في جامعة طهران إلى أن هؤلاء المعجبين بالغرب لا يمكنهم المضي قدما في الحياة دون الغرب، بالمقابل لدينا الكارهون للغرب إيضا وكلاهما محور حياتهما حول الغرب.

واعتبر الوزير ظريف أن مستقبلا وضاء ينتظر البلاد على الصعيد الدولي من حيث الثقة بالنفس والاستقلال والصمود والعلم والمعرفة والاعتماد على الطاقات الداخلية، لافتا إلى أن خشية البعض من إيران تعود إلى أنها تصنع أمنها وتقدمها بنفسها.

وفي كلمة له اليوم الخميس خلال ملتقى "دراسة سبل الوصول الى المرجعية العلمية" المقام في جامعة الطب بطهران قال ظريف:

إن أمريكا سعت منذ البداية للإضرار بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والإطاحة بها، وقد بذلت كل مساعيها في هذا الصدد بما في ذلك عقد اجتماعات مختلفة مناوئة لايران مثل مؤتمر وارسو، لكنها فشلت؛ ذلك أن العالم لم يعد الغرب محوره.

ووصف وزير الخارجية أن استقلال البلاد يعتبر من أهم أسباب فشل أمريكا وقال، لقد حققنا استقلال بلادنا بأنفسنا. بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس".

وصرح ظريف بأن العالم لم يعد الآن كما كان عليه الحال في الماضي "أي أن تكون قوتان كبريان هما الحاسمتان على صعيد التطورات العالمية والدولية، حيث انتهى ذلك العهد ودخل العالم مرحلة جديدة تعرف بمرحلة ما بعد الغرب".