طوكيو تؤيد موقف ترامب خلال قمة هانوي

أعلن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أن طوكيو تؤيد موقف الرئيس الأمريكي خلال مباحثاته مع الزعيم الكوري الشمالي في هانوي.

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن الوزير قوله بشأن حقيقة أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لم تتوصلا إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية: "نحن نؤيد قرار الرئيس ترامب".

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon ترامب يبحث هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي نتائج قمة هانوي

وأعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارا ساندرس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يتوصلا إلى اتفاق عقب القمة، إلا أنها وصفت القمة بأنها "جيدة وبناءة".

وصرح ترامب، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، بأن الخلافات مع بيونغ يانغ لم تكن تتعلق برفع العقوبات، وبيونغ يانغ لم تقدم تنازلات في "مجال آخر".

وأعلن ترامب، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وافق في اجتماعهما على تفكيك المفاعل النووي في يون بيونغ، لكنه يريد مقابل ذلك رفع العقوبات.

وعقد اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال يومي 27 و28 شباط/فبراير. وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.