ظريف: أنفقوا 7 تريليونات دولار وظروفهم اليوم أسوأ مما كانت عليه

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعض الدول التي قال إنها أنفقت تريليونات الدولارات على مخططاتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنها –الدول - لن ترى السلام والاستقرار حتى لو أنفقت أضعاف تلك المبالغ الطائلة.

© REUTERS / Anushree Fadnavis ظريف يظهر بعد الاستقالة: المعجبون بالغرب لا يمكنهم المضي في الحياة بدونه

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الذين أنفقوا 7 تريليونات دولار في المنطقة أصبحت ظروفهم اليوم أسوأ مما كانت عليه في اليوم الأول، معتبرا أنهم سوف لن يروا السلام والاستقرار حتى لو أنفقوا 70 أو 700 تريليون دولار إن لم يؤمنوا بالمصير المشترك للبشرية؛ بحسب ما ذكرته وكالة "فارس"

وفي كلمة له اليوم الخميس، 28 شباط/ فبراير، ألقاها خلال المراسم الدولية التي أقيمت بعنوان "عالم النوروز" في العاصمة طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة تبديل فكر الهيمنة والقوة واستخدام الأسلحة الفتاكة إلى منهج الحوار والتعاطف والتعاضد والتعايش على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لافتا إلى ضرورة قبول فكرة أن البشرية تستقل سفينة واحدة، وداعيا إلى نبذ الحرب والنزاع ومن ضمنه بين الدول الوارثة لثقافة النوروز، وقال: لا ينبغي أن تحدث مواجهة بين الهند وباكستان.

واعتبر ظريف أن تحقيق الأمن على حساب أمن الآخرين والتقدم بثمن فقر الآخرين والتنمية بثمن تخلف الآخرين بأنه لا ينبغي ولا يمكن أن يتحقق وأضاف، أنه علينا القبول بأن العالم الراهن مترابط، فإما نصل إلى بر الأمان جميعا وإما نغرق جميعا، سواء الغرق في أزمة البيئة أو الغرق في أزمة الفقر وانعدام الأمن.

وأضاف ظريف: علينا أن نثبت وفقا لثقافة النوروز بأن عهد الهيمنة والغطرسة قد ولى وأن الذين أنفقوا 7 تريليونات دولار أصبحت ظروفهم اليوم أسوا من اليوم الأول، وليعلموا بأنهم حتى لو أنفقوا 70 أو 700 تريليون دولار فلن يروا السلام والاستقرار إن لم يقبلوا بأن مستقبل البشرية واحد وأن مشاكلها وحلولها مشتركة.

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يشار إلى أن كلمة ظريف جاءت خلال المراسم التي حضرها سفراء ومندوبون من دول جمهورية أذربيجان وأوزبكستان وتركمنستان وتركيا وطاجيكستان وباكستان وقرغيزيا والعراق والهند وأفغانستان.