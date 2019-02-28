التعاون العسكري بين روسيا والصين مستمر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه تشيانغ، اليوم الخميس، أن العمل متواصل بين القوات المسلحة الصينية والروسية في عام 2019 على تعميق التعاون في مجال التدريب القتالي والمسابقات العسكرية بالإضافة إلى تعزيز التبادل والاتصالات على مستوى رفيع.

© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua الجيش الصيني يعلن تحركه لمنع انفصال تايوان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية : "في عام 2019 وتحت القيادة الاستراتيجية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، ولرئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، تستفيد القوات المسلحة الصينية والروسية من هذه المناسبة الهامة وهي ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وذلك للمضي قدما في تطوير آليات التبادلات في مختلف المجالات وفي دعم الاتصالات على مستوى رفيع وتعميق التعاون في مجال ممارسات التدريب القتالي الحقيقي بالإضافة إلى المشاركة في المسابقات العسكرية".

وأشار إلى سعي القوات المسلحة في البلدين إلى تطوير التعاون والتنسيق في الصيغ الدولية متعددة الأطراف بالإضافة إلى قيامهما بتقديم مساهمة مشتركة في ضمان السلام العالمي والإقليمي بالإضافة إلى الاستقرار.

واتفق الرئيسان الروسي والصيني علي أن يعقد لقائهما الأول في عام 2019 في شهر نيسان/ أبريل، وذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور منتدى "الحزام والطريق" الدولي وفي حزيران/ يونيو من العام ذاته سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة روسيا ليشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

هذا ومن المتوقع أن تعقد لقاءات أخرى تجمع الرئيسين الروسي والصيني في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان والعشرين الكبار في اليابان بالإضافة إلى منظمة بريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في البرازيل وتشيلي على التوالي.