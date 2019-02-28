السفير الإماراتي في لندن: بريكست شأن بريطاني داخلي لن يؤثر على علاقاتنا

أكد السفير الإماراتي في بريطانيا، سليمان المزروعي، قوة علاقات بلاده بالمملكة المتحدة، بغض النظر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي أو تواجدها فيه، بفضل التبادل التجاري الكبير بين البلدين وما تمثله الإمارات من نقطة عبور هامة للبضائع البريطانية إلى دول المنطقة.

لندن — سبوتنيك. وقال المزروعي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للإمارات، بريطانيا سواء كانت داخل الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي، علاقاتنا قوية معها، نحن ربما أكبر دولة عربية في التبادل التجاري معها، يشكل حوالي 17 مليار ونصف مليار جنيه استرليني. هناك علاقات وثيقة. هناك مليون ونصف سائح (بريطاني في الإمارات)، 120 ألف بريطاني يعيشون في الإمارات بشكل دائم. فالعلاقة قوية، سواء إن كانت في الاتحاد الأوروبي أو خارجه".

© REUTERS / SCOTT HEPPELL تريزا ماي تستعد لعقد مباحثات جديدة بشأن الـ"بريكست"

وأكد السفير على أن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بقائها فيه، هو شأن بريطاني داخلي، ولن يؤثر على أية حال على الإمارات.

وقال في هذا الصدد: "موضوع الخروج هو شيء داخلي بالنسبة لبريطانيا. طبعا نرغب أن نرى بريطانيا دولة فاعلة في أوروبا، ودولة فاعلة في المنظومة الأوروبية، وهذا بالإمكان أن يحدث حتى إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي. "بريكست" هو أمر داخلي، لن يؤثر علينا.

ربما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعلها تحتاج لدولة مثل الإمارات بشكل أكثر، الإمارات تستورد بضائع كثيرة من بريطانيا لإعادة تصديرها إلى ملياري نسمة في المنطقة".

وأضاف المزروعي: "لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على التجارة. ستكون تجارة ربما أكثر توسعا في المستقبل، لأن بريطانيا تعتمد على دولة الإمارات بسبب وجود البنى التحتية فيها، من الموانئ والمطارات وغيرها لخدمة كل المنطقة الجغرافية سواء إن كان الهند أو آسيا أو إفريقيا، أو الشرق والغرب".

وفي رده على سؤال حول المشاريع المشتركة الجديدة المرتقبة بين البلدين، قال المزروعي:" هناك العديد من الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا، طبعا الحدث الأهم هو " إكسبو — 2020" ، وبريطانيا من الدول السباقة في تصميم جناح كبير في المعرض، وكثير من شركات بريطانية ساهمت في بناء معرض " إكسبو —2020". لكن لدى الإمارات الكثير من الاستثمارات في الطاقة المتجددة في شمال إنجلترا واسكوتلاندا ودائما ننظر إلى الفرص الموجودة للاستثمارات. المملكة المتحدة للعلم، تعتبر الرقم واحد بالنسبة لحجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا".

هذا ومنح منظمو مؤتمر " أسبوع بترول الدولي — 2019" وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، جائزة شخصية الدبلوماسية الدولية في مجال النفط لعام 2019.

وتستضيف لندن خلال26-28 شباط/ فبراير فعاليات مؤتمر " أسبوع البترول الدولي" ، الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني. ويعتبر هذا المؤتمر، الذي ينظم سنويا، إحدى أبرز منصات النقاش وتبادل الآراء بين قادة شركات الطاقة العالمية، مثل " بي بي" و" أرامكو السعودية" و" بيتروناس" و " روس نفط" وغيرها من الشركات والخبراء والمحللين في مجال الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.