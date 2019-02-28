تسجيل
17:33 28 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    مظاهرات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكسيت، لندن يناير/ كانون الثاني 2019

    السفير الإماراتي في لندن: بريكست شأن بريطاني داخلي لن يؤثر على علاقاتنا

    © Sputnik . Justin Griffiths-Williams
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد السفير الإماراتي في بريطانيا، سليمان المزروعي، قوة علاقات بلاده بالمملكة المتحدة، بغض النظر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي أو تواجدها فيه، بفضل التبادل التجاري الكبير بين البلدين وما تمثله الإمارات من نقطة عبور هامة للبضائع البريطانية إلى دول المنطقة.

    لندن — سبوتنيك. وقال المزروعي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للإمارات، بريطانيا سواء كانت داخل الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي، علاقاتنا قوية معها، نحن ربما أكبر دولة عربية في التبادل التجاري معها، يشكل حوالي 17 مليار ونصف مليار جنيه استرليني. هناك علاقات وثيقة. هناك مليون ونصف سائح (بريطاني في الإمارات)، 120 ألف بريطاني يعيشون في الإمارات بشكل دائم. فالعلاقة قوية، سواء إن كانت في الاتحاد الأوروبي أو خارجه".

    تريزا ماي
    © REUTERS / SCOTT HEPPELL
    تريزا ماي تستعد لعقد مباحثات جديدة بشأن الـ"بريكست"
    وأكد السفير على أن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بقائها فيه، هو شأن بريطاني داخلي، ولن يؤثر على أية حال على الإمارات.

    وقال في هذا الصدد: "موضوع الخروج هو شيء داخلي بالنسبة لبريطانيا. طبعا نرغب أن نرى بريطانيا دولة فاعلة في أوروبا، ودولة فاعلة في المنظومة الأوروبية، وهذا بالإمكان أن يحدث حتى إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي. "بريكست" هو أمر داخلي، لن يؤثر علينا.

    ربما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعلها تحتاج لدولة مثل الإمارات بشكل أكثر، الإمارات تستورد بضائع كثيرة من بريطانيا لإعادة تصديرها إلى ملياري نسمة في المنطقة".

    وأضاف المزروعي: "لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على التجارة. ستكون تجارة ربما أكثر توسعا في المستقبل، لأن بريطانيا تعتمد على دولة الإمارات بسبب وجود البنى التحتية فيها، من الموانئ والمطارات وغيرها لخدمة كل المنطقة الجغرافية سواء إن كان الهند أو آسيا أو إفريقيا، أو الشرق والغرب".

    وفي رده على سؤال حول المشاريع المشتركة الجديدة المرتقبة بين البلدين، قال المزروعي:" هناك العديد من الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا، طبعا الحدث الأهم هو " إكسبو — 2020" ، وبريطانيا من الدول السباقة في تصميم جناح كبير في المعرض، وكثير من شركات بريطانية ساهمت في بناء معرض " إكسبو —2020". لكن لدى الإمارات الكثير من الاستثمارات في الطاقة المتجددة في شمال إنجلترا واسكوتلاندا ودائما ننظر إلى الفرص الموجودة للاستثمارات. المملكة المتحدة للعلم، تعتبر الرقم واحد بالنسبة لحجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا".

    هذا ومنح منظمو مؤتمر " أسبوع بترول الدولي — 2019" وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، جائزة شخصية الدبلوماسية الدولية في مجال النفط لعام 2019.

    وتستضيف لندن خلال26-28 شباط/ فبراير فعاليات مؤتمر " أسبوع البترول الدولي" ، الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني. ويعتبر هذا المؤتمر، الذي ينظم سنويا، إحدى أبرز منصات النقاش وتبادل الآراء بين قادة شركات الطاقة العالمية، مثل " بي بي" و" أرامكو السعودية" و" بيتروناس" و " روس نفط" وغيرها من الشركات والخبراء والمحللين في مجال الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.

    انظر أيضا:

    لا مبررات إضافية لاستخدام "بريكست" في بريطانيا
    وزيرة فرنسية: حان الوقت لاتخاذ البريطانيين قرارا بشأن "بريكست"
    إعلام: ألمانيا قد تخسر أكثر من 100 ألف مكان عمل بسبب بريكست
    احتجاجا على "بريكست"... شقيقة وزير خارجية بريطانيا السابق تتعرى على الهواء (فيديو)
    تحديد موعد تصويت العموم البريطاني على الخطة البديلة لـ"بريكست"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, بريكست, الإمارات, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفتيات أثناء جلسة قبول للمشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2019 في مركز التسوق أفيمول سيتي في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر فبراير 2019
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك