سويسرا قد تجرب ماريجوانا "قوية المفعول" على 5 آلاف شخص

وتسمح سويسرا بالفعل ببيع منتجات القنب التي تحتوي على نسبة تقل عن واحد بالمئة من مادة (تي.إتش.سي) التي تمنح الشعور بالانتشاء.
وبدأت في يوليو/ تموز الماضي البحث عن طرق جديدة لتقنين الماريجوانا قوية المفعول بعدما عرقلت القوانين المطبقة محاولة جامعة برن لإجراء دراسة علمية.
ووفقا لتقييمات حكومية يستخدم نحو 200 ألف شخص في سويسرا القنب رغم تجريمه.
وقالت الحكومة في بيان "نحتاج لدراسة قوالب تنظيمية جديدة في ضوء الوضع الراهن دون تقويض الحظر العام على القنب".
وتعتزم الحكومة أيضا تسهيل الحصول على الماريجوانا لأغراض طبية لكن هذا سيكون في إطار عملية منفصلة.
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