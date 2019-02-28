بريطانيا تنفق 1.5 مليار جنيه استرليني لتحديث البنية التحتية الدفاعية

أعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، أن الوزارة ستنفق 1.5 مليار جنيه استرليني على تحديث مرافق البنية التحتية الدفاعية.

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وجاء في بيان ويليامسون، تلقت وكالة " سبوتنيك " نسخة خطية منه "تؤكد الوزارة، أنه سيتم استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة في تحديث المرافق الدفاعية لكي تتطابق مع المعايير العسكرية ومع متطلبات الأماكن السكنية للأفراد العسكريين وعائلاتهم وموظفي الخدمة".

وأضاف "تم تخصيص هذه الأموال في إطار استراتيجية تحديث البنية التحتية الدفاعية المعتمدة في عام 2016، وتبلغ التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيه إسترليني".

حاليا، أكثر من 40 بالمئة من مرافق وزارة الدفاع في البلاد يفوق عمرها الـ 50 سنة، الأمر الذي لا يسمح لها، وفقا للوزارة، بتلبية المتطلبات الحديثة للقوات المسلحة.

ويؤدي استخدام مثل هذه المرافق القديمة إلى نفقات إضافية في الميزانية بسبب عدم كفاءتها، وبحسب هيئات المساحة، جميع المرافق الدفاعية في بريطانيا تبلغ 1.8 بالمئة من أراضي المملكة المتحدة.