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19:06 28 فبراير/ شباط 2019
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    وزارة الدفاع البريطانية

    بريطانيا تنفق 1.5 مليار جنيه استرليني لتحديث البنية التحتية الدفاعية

    © AFP 2018 / Leon Neal
    العالم
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    أعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، أن الوزارة ستنفق 1.5 مليار جنيه استرليني على تحديث مرافق البنية التحتية الدفاعية.

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    © REUTERS / REUTERS TV
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    وجاء في بيان ويليامسون، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة خطية منه "تؤكد الوزارة، أنه سيتم استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة في تحديث المرافق الدفاعية لكي تتطابق مع المعايير العسكرية ومع متطلبات الأماكن السكنية للأفراد العسكريين وعائلاتهم وموظفي الخدمة".

    وأضاف "تم تخصيص هذه الأموال في إطار استراتيجية تحديث البنية التحتية الدفاعية المعتمدة في عام 2016، وتبلغ التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيه إسترليني".

    حاليا، أكثر من 40 بالمئة من مرافق وزارة الدفاع في البلاد يفوق عمرها الـ 50 سنة، الأمر الذي لا يسمح لها، وفقا للوزارة، بتلبية المتطلبات الحديثة للقوات المسلحة.

    ويؤدي استخدام مثل هذه المرافق القديمة إلى نفقات إضافية في الميزانية بسبب عدم كفاءتها، وبحسب هيئات المساحة، جميع المرافق الدفاعية في بريطانيا تبلغ 1.8 بالمئة من أراضي المملكة المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الدفاع البريطانية, الجيش البريطاني, بريطانيا
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