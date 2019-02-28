وكالة: الرئيس الإيراني يزور العراق مارس المقبل

أفادت وكالة إيرانية، أن الرئيس حسن روحاني سيجري زيارة رسمية إلى العراق خلال شهر مارس/ آذار المقبل، في إطار ترسيخ العلاقات بين البلدين.

وذكرت الوكالة، أن وزير النفط بيجن نامدار زنكنه، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والمساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، قد أجروا زيارات سابقة إلى بغداد للتمهيد لزيارة الرئيس روحاني.

وسيرافق الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى، بحسب الوكالة.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ رئيس مكتب روحاني: الرئيس يرى أن إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن خلال مؤتمر صحفي له قبل يومين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني.

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، مبينا ان هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق ومصر.

وقال عبد المهدي "عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الإيراني الذي يعتزم زيارة العراق قريبا".

وأبدت الحكومة العراقية استعدادها لإنشاء منطقة صناعية مشتركة على غرار المنطقة الصناعية العراقية الأردنية.

وأكد ذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في أثناء استقباله نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، في حين أشار عراقجي إلى حرص بلاده على أن تسهم زيارة الرئيس حسن روحاني المرتقبة إلى العراق في تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي في بيان صحفي، فإن زيارة عراقجي، ووفد دبلوماسي إيراني رفيع، هي "للإعداد لزيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى العراق".