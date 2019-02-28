بالصور والفيديو... ماذا تعرف عن الروبوتات الأشهر في العالم

لا تنفك فئة كبيرة من الناس تُحذر بأن الروبوتات قادمة لا محالة لأخذ الكثير من الوظائف والأعمال التي يقوم بها البشر، وفئة أخرى تشطح بخيالها لأبعد مدى متوقعة قيام ثورة روبوتية يتم تبادل الأدوار فيها بينها مع بني البشر.

رجل آلي… يمكنه القتل

صنعت شركة "بوسطن ديناميكس" الأمريكية المتخصصة في صناعة الروبوتات رجلا آليا أطلقت عليه اسم "أطلس".

ويتميز الروبوت أطلس على بقدرته على الركض بسرعة وتسلق مواضع كان يصعب تسلقها من قبل بفضل تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد لصنع هذا الإنسان الآلي، جعلته يتحكم بفضل الذكاء الاصطناعي في حركات جسده كما لو كان بشرا.

وانتقدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان منها منظمة "العفو الدولية" الشركة في ابتكارها الجديد حيث ترى أن الروبوت "أطلس" هو خطة جديدة باتجاه صنع روبوت قادر على القتل بشكل أكثر شراسة مما يقوم به الجنود الأمريكيون في الحروب بشكل خاص على حد قولها.

ووفقا لناشطين في هذه المنظمات جزء كبير من أنشطة هذه الشركة تملك أهدافا عسكرية.

روبوت تحمل جنسية سعودية

صممت شركة "هانسون روبوتيكس" الأمريكية، في هونج كونج الروبوت "صوفيا" بعد سلسلة من أبحاث علمية بدأها مؤسس الشركة هانسون عام 2005.

وتمتلك "صوفيا" ميزات لا توجد في غالبية الروبوتات الموجودة حاليا إذ تستطيع التعرف على الوجوه وإجراءات الحوارات معها.

وتستطيع كذلك أن تستخدم وجهها للتعبير عن مشاعرها، كما أنها تجيد الحديث والنقاش.

وتعد "صوفيا" أول روبوت تحصل على جنسية في التاريخ والعالم، فقد أعلن عن حصولها على الجنسية السعودية خلال جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انعقد في مدينة الرياض في تشرين الأول/ اكتوبر عام 2017.

روبوتات في حال غياب شريكك في لعب التنس

واجه اللاعب الألماني تيمو بول أشهر لاعب تنس طاولة، فى مباراة تنافسية روبوت ألماني يعرف بـ "كوكا آغيلوس" بذراع واحدة تمسك بالكرة، حيث تم تطوير هذا الروبوت من قبل مهندسين ألمان، إلا أن المباراة انتهت بفوز "بول" على الروبوت في النهاية، وكان الروبوت يتكون من زراع مدعومة بستة محاور تمكنه من التنقل بشكل سريع، بالإضافة إلى كاميرا لمراقبة ورصد حركة كرة التنس.

في تحد غير مسبوق وغير تقليدي تم تصويره وتنظيمه كإعلان من قبل شركة ألمانية تعرض فيه مدى سرعة ومهارة روبوتاتها

روبوتات رومانسية تساعد في التواصل مع الجنس الآخر

ظهرت في اليابان روبوتات رومانسية تساعد الأشخاص الذي يواجهون مشكلة في العثور على الشريك المناسب، ويفتقرون للثقة والخبرة عند التواصل مع الجنس الآخر.

وقامت إحدى الشركات في طوكيو بصنع تلك الروبوتات الصغيرة، التي تتحدث نيابة عن هؤلاء الأشخاص.

وقامت الشركة بتنظيم حدث للمواعدة من قبل جمعية متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من التقنيات.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" أشخاص يجلسون على الطاولة في صمت، بينما الروبوتات تتحدث نيابة عنهم، وظهرت الروبوتات تطرح الأسئلة على بعضهم البعض، ويقدمون إجابات بناء على المعلومات التي تم تحميلها مسبقا في نظامهم من المشاركين من خلال استطلاع رأى مكون من 45 سؤالا.

روبوت طباخ

قامت شركة Moley Robotics بتطوير روبوت طاهي قادر على محاكاة نفس الحركات التي تقوم بها يد الإنسان.

وأشارت الشركة أن المستخدم يستطيع اختيار من بين 2000 طبق محمل من هواتفهم، لكي تقوم الأيدي الروبوتية في المطبخ الآلي بتحضيره.