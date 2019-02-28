نتنياهو: اتهامي بالفساد مطاردة غير مسبوقة ضدي تهدف إلى إسقاط "اليمين"

القدس — سبوتنيك. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتهام الموجه ضده بالفساد والرشوة مدبر من قبل "اليسار"، وذلك للتأثير على الانتخابات المقبلة.
وقال نتنياهو في كلمة له اليوم الخميس 28 شباط/ فبراير، عقب توجيه النيابة العامة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم اتهامات له بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة العامة، "تقديم لائحة اتهام في خضم معركة انتخابية تعتبر سابقة في إسرائيل".
وأضاف: "الإعلام واليسار والقضاء في إسرائيل ضغطوا من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي قبل الانتخابات".
وأكد نتنياهو: "التهم ضدي سوف تنهار كبرج من أوراق اللعب وسأواصل خدمة الإسرائيليين لسنوات كثيرة".
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