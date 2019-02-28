نتنياهو: اتهامي بالفساد مطاردة غير مسبوقة ضدي تهدف إلى إسقاط "اليمين"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه بالفساد بأنه مطاردة غير مسبوقة ضده تهدف إلى إسقاط اليمين وإعادة اليسار إلى الحكم.

القدس — سبوتنيك. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتهام الموجه ضده بالفساد والرشوة مدبر من قبل "اليسار"، وذلك للتأثير على الانتخابات المقبلة.

وقال نتنياهو في كلمة له اليوم الخميس 28 شباط/ فبراير، عقب توجيه النيابة العامة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم اتهامات له بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة العامة، "تقديم لائحة اتهام في خضم معركة انتخابية تعتبر سابقة في إسرائيل".

وأضاف: "الإعلام واليسار والقضاء في إسرائيل ضغطوا من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي قبل الانتخابات".

وأكد نتنياهو: "التهم ضدي سوف تنهار كبرج من أوراق اللعب وسأواصل خدمة الإسرائيليين لسنوات كثيرة".