روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للتصويت ضد المشروع الأمريكي بشأن فنزويلا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أن مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا لا يمكن تبنيه، داعيا أعضاء المجلس للتصويت ضده.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبنزيا: "نناشد مرة أخرى أعضاء مجلس الأمن الذين يريدون حقا المساعدة، لنقول لهم أن لا ينخرطوا في هذا العرض السياسي، وندعوهم للتصويت ضد المشروع الأمريكي ودعم وثيقتنا التي وضعت خصيصا لتجنب الصيغ التي تثير الجدل والتي تهدف لتقديم مساعدة حقيقية للفنزويليين".

© REUTERS / LUCAS JACKSON فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن

وأضاف نيبينزيا "من غير المعقول أن لا يدرك ممثل البعثة الأميركية بأن مشروع قرارهم لا يمكن تبنيه".

وتابع: "اضطررنا لاستخدام حق النقض الفيتو، لأن المشروع الأمريكي لا يهدف إلى حل مشكلة فنزويلا".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أعلن أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.