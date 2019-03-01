كيم جونغ أون وترامب يتفقان على الاجتماع مرة أخرى

اتفق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في هانوي على مواصلة مناقشة العلاقات الثنائية، وجاء ذلك وفقا لوكالة "رينهاب" نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، وصف كيم جونغ أون وترامب القمة الثانية بأنها "فرصة جيدة" لتعميق الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات، وقطعا وعدا بالاجتماع مرة أخرى لمواصلة النقاش المثمر.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب: القمة مع كيم جونغ أون ستكون ناجحة جدا

وانتهت القمة بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية ، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.