وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بقرار باكستان المتعلق بإطلاق سراح الطيار الهندي

واشنطن — سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" نرحب بوعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالإفراج يوم الجمعة عن الطيار الهندي المحتجز في باكستان".

© AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA باكستان: إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير غدا

وشدد ممثل وزارة الخارجية للوكالة، على أن الولايات المتحدة تواصل حث كلا الطرفين على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع، بما في ذلك من خلال المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى أن تزايد الأنشطة العسكرية من شأنه أن يفاقم الوضع.

وختم حديثه قائلا "نكرر مناشدتنا لباكستان بالوفاء بالتزاماتها تجاه مجلس الأمن الدولي بعدم منح ملاذ آمن للإرهابيين، فضلا عن منع وصولهم إلى الأموال".

وأعلن الجيش الباكستاني، صباح أمس الأربعاء، إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.

وشنت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج-2000"، الثلاثاء الماضي، غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها 1 طن واحد، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

تأتي هذه الغارة عقب نحو أسبوعين من قيام أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" بتفجير نفسه بالقرب من قافلة شرطة مسلحة في ولاية غامو وكشمير، وقد أسفر هذا الانفجار عن مقتل 45 شخصا، مما تسبب في تعقيد العلاقات الهندية الباكستانية المتوترة أصلا ووضع المنطقة على حافة النزاع العسكري مجددا.