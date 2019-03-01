المتحدثة باسم البيت الأبيض: عدم التوصل للاتفاق مع كوريا الشمالية يعود للرغبة بعدم تكرار الخطأ مع إيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، اليوم الجمعة، إن عدم التوصل للاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية باجتماع القمة في هانوي، يعود لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تكرار خطأ سلفه، باراك أوباما مع إيران.

واشنطن — سبوتنيك. وكتبت ساندرز في مدونة صغيرة على تويتر: أن "الرئيس أوباما رفض الابتعاد عن صفقة سيئة مع إيران، فلذلك الرئيس دونالد ترامب يرفض ارتكاب نفس الخطأ مع إيران وكوريا الشمالية وغيرها "، مشيرة إلى أن "الرئيس ترامب سيضع دائما أمن الشعب الأمريكي فوق السياسة ".

President Obama refused to walk away from a bad deal with Iran. President @realDonaldTrump refuses to make the same mistake with Iran, North Korea, or anybody else. President Trump will always put the safety of the American people above politics. — Sarah Sanders (@PressSec) March 1, 2019

وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.