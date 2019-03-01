رئيس كوريا الجنوبية: سول ستتعاون مع واشنطن وبيونجيانج للوصول لتسوية

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الجمعة قوله إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للمساعدة في أن تتمخض محادثاتهما عن تسوية كاملة

ووفقا لوكالة "رينهاب" نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية.اتفق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في هانوي على مواصلة مناقشة العلاقات الثنائية،

© REUTERS / Leah Millis المتحدثة باسم البيت الأبيض: عدم التوصل للاتفاق مع كوريا الشمالية يعود للرغبة بعدم تكرار الخطأ مع إيران

وانتهت القمة بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية ، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.