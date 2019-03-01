قنابل ذكية من إسرائيل "تتوه" في باكستان

بدت القنابل الإسرائيلية غير مُجدية عند توجيه الضربة لمعسكر المسلحين في باكستان.

وكانت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز "ميراج 2000" ألقت قنابل من صنع إسرائيلي على معسكر الإرهابيين في باكستان، حسب مصادر إعلامية.

وأفادت معلومات نُشرت على شبكة الإنترنت أن قنابل SPICE التي توصف بأنها ذكية سقطت في مكان يبعد عن الهدف الذي قصفته مقاتلات "ميراج" بـ200 متر أو ألف متر.

وقالت صحيفة روسية إن قنابل SPICE مزودة بنظام التوجيه المتطور الذي يستعين بالأقمار الصناعية ولكنه لم يُجْدِ نفعًا في هذه الحالة.

وهناك معلومات مفادها أن طائرات "ميراج" التي شاركت في الغارة احتوت أيضا على وسائل إسرائيلية للاستدلال على الهدف والحرب الإلكترونية.