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09:13 01 مارس/ آذار 2019
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    وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي

    باكستان: لن نسمح باستخدام أراضينا لشن هجمات إرهابية

    © REUTERS / Mohammad Ismail
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قریشي، أن باكستان لن تسمح لأحد باستخدام أراضي الدولة لشن هجمات إرهابية ضد أحد كان، بما في ذلك الهند.

    نيو دلهي — سبوتنيك. وقال قريشي، في حديث لقناة "سي إن إن"، اليوم الجمعة "سياسة الحكومة الحالية تتمثل في التالي: نحن لن نسمح لأية منظمة أو أشخاص باستخدام أراضي دولتنا لشن هجمات إرهابية ضد أحد كان، بما في ذلك الهند".

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    © Sputnik . Maksim Blinov
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    وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أعلن أمام البرلمان، أن قائد السرب الهندي، أبهين اندان، الذي أسره الجيش الباكستاني يوم الأربعاء سيعود إلى نيو دلهي اليوم الجمعة.

    وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الهندية، إن الحكومة سعيدة لأن باكستان قررت إعادة طيار سلاح الجو الهندي الذي وقع في الأسر بعد إسقاط طائرته وإنها تتطلع لعودته.

    وأتت التطورات الأخيرة بين الهند وباكستان، بعدما شنت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء 26 فبراير، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها 1 طن، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

    وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

    وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

    وأفادت وسائل إعلام هندية بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

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    فيما قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو، صباح اليوم.

    ونقلت من جانبها وكالة "أيه إن آي" عن مفتش الشرطة في جامو وشهود عيان أن مقاتلة من نوع "إف-16" تابعة للقوات الجوية الباكستانية سقطت في وادي ناوشيرا لام.

    وقال مفتش الشرطة في جامو وكشمير إن الوضع لا يسمح حاليا بالتأكيد عما إذا كانت تلك المقاتلة سقطت بسبب خلل فني أم تم إسقاطها، لكن ما نؤكده أن المقاتلة كان على متنها 3 طيارين، ووجدنا جثتين منهما حتى الآن.

    كما قال شاهد عيان إنه شاهد مقاتلات هندية تطارد الطائرات الباكستانية التي كانت مقاتلات وليست طائرات مروحية، وأطلقت النار على أحد المقاتلات قبل أن تسقط المقاتلة الباكستانية أرضا.

    من جانبه، قال متحدث عسكري باكستاني إن "القوة الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين مقاتلتين هنديتين، إثر اختراقهما المجال الجوي في كشمير، وأسرت طيار واحد".

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