وزير الخارجية الباكستاني: إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير اليوم

أكد وزير خارجية باكستان، شاه محمود قرشي، أنه تقرر تسليم الطيار الهندي لبلاده اليوم الجمعة بعد أن أسقطت باكستان طائرته وأسرته.

وصرح قرشي أمام برلمان بلاده قائلا "كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية"، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرق باكستان، حسبما نقل موقع قناة العربية.

© REUTERS / Pawan Kumar الهند تعبر عن سعادتها لقرار باكستان الإفراج عن الطيار الأسير

من جانبهما توجه والدا الطيار في وقت متأخر من أمس الخميس بالطائرة، إلى أمريتسار، وقد استقبلهم ركاب الطائرة عند صعودهم بالتصفيق.

وكان قريشي قد صرح، أمس الخميس، بأن بلاده مستعدة للنظر في إطلاق سلاح الطيار الهندي المحتجز منذ اختراقه الأجواء الباكستانية كسبيل لخفض التوتر الأخير مع نيودلهي.

وتابع قريشي أن "رئيس الوزراء عمران خان على استعداد لإجراء محادثة تلفونية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".

في سياق متصل، دعا سفير باكستان لدى واشنطن الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، إلى القيام بدور أكبر في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.

وقال السفير أسد خان "نود التأكيد أن نشهد المزيد، ونود بالتأكيد أن نرى مشاركة أكثر نشاطا من جانب الولايات المتحدة"، بحسب "رويترز".