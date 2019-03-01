باكستان ترحب بالوساطة الروسية ومستعدة للتفاوض مع الهند

نيو دلهي — سبوتنيك. وقال قرشي، بحسب صحيفة "داون": "سيرغي لافروف عرض الوساطة، لا أعلم ماذا بشأن الهند، لكن أود أن أقول لروسيا إن باكستان مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تخفيف التوتر".
وصرح قرشي أمام برلمان بلاده قائلا "كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية"، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرق باكستان، حسبما نقل موقع قناة العربية.
من جانبهما توجه والدا الطيار في وقت متأخر من أمس الخميس بالطائرة، إلى أمريتسار، وقد استقبلهم ركاب الطائرة عند صعودهم بالتصفيق.
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