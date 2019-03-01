باكستان ترحب بالوساطة الروسية ومستعدة للتفاوض مع الهند

رحب وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، بمقترح روسيا حول التوسط لتخفيف التوتر بين الهند وباكستان، مؤكدا استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

نيو دلهي — سبوتنيك. وقال قرشي، بحسب صحيفة "داون": "سيرغي لافروف عرض الوساطة، لا أعلم ماذا بشأن الهند، لكن أود أن أقول لروسيا إن باكستان مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تخفيف التوتر".

© Sputnik . Maxim Blinov نزاع الهند وباكستان يغير مسار 33 رحلة جوية لشركات طيران روسية

وكان وزير خارجية باكستان، شاه محمود قرشي، قد أكد أنه تقرر تسليم الطيار الهندي لبلاده اليوم الجمعة بعد أن أسقطت باكستان طائرته وأسرته.

وصرح قرشي أمام برلمان بلاده قائلا "كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية"، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرق باكستان، حسبما نقل موقع قناة العربية.

من جانبهما توجه والدا الطيار في وقت متأخر من أمس الخميس بالطائرة، إلى أمريتسار، وقد استقبلهم ركاب الطائرة عند صعودهم بالتصفيق.