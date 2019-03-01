أعلنت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، أن الرئيس نيكولاس مادورو يعرب عن شكره لروسيا على دعمها لبلاده.

موسكو — سبوتنيك. وقالت رودريغيز قبيل المباحثات مع لافروف: "أود أن أنقل لكم كلمات الشكر من رئيسنا — السيد نيكولاس مادورو ومن الشعب الفنزويلي على الدعم الذي قدمته روسيا لنا".

© REUTERS / LUCAS JACKSON فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن

وتابعت: "اليوم فنزويلا تعيش فترة صعبة، ولكن نحن نرى في هذا، الجانب الإيجابي وهو إيجاد أفق تعاون جديدة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد صوت بأغلبية سبعة أصوات، ضد مشروع القرار الروسي بشأن فنزويلا وجاء ذلك وفقا مراسل "سبوتنيك" من قاعة الاجتماعات.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لغينيا الإستوائية: إن "سبعة صوتوا ضد المشروع الروسي وأربعة صوتوا لصالحه، بينما امتنع أربعة عن التصويت، فلذلك لم يتم اعتماد مسودة المشروع".

وفي وقت سابق من يوم الخميس 28 فبراير/ شباط، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها لن تدعم مشروع القرار الأمريكي، في مجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.