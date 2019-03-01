باكستان تعيد فتح المجال الجوي للرحلات التجارية اليوم

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها ستعيد فتح المجال الجوي، الذي كان مغلقا هذا الأسبوع بسبب التوترات مع جارتها الهند، أمام الرحلات التجارية بدءا من الرابعة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).