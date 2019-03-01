جنرال إيراني: القوة البرية الإيرانية تصنع أسلحة جديدة

أعلن قائد القوات البرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد كيومرث حيدري، عن قيام هذه القوات حاليا بتصنيع أسلحة جديدة في نطاق القتال على الأرض.

وقال العميد حيدري: إنّ متخصصي القطاع الصناعي الدفاعي، ومنظمة جهاد الاكتفاء الذاتي، التابعين للقوة البرية (للجيش)، يقومون حالياً بتصنيع وإعداد أسلحة جديدة، منها مدرعات ومضادات للمدرعات، وأصناف صواريخ وأجهزة ذات صلة بالحرب الالكترونية، وفقا لوكالة "إرنا".

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وتابع: سيتم إزاحة الستار عن البعض منها في الشهر الأول من السنة الإيرانية الجديدة (تبدأ في 21 مارس/آذار الجاري) ثم يتم بعد ذلك تسليمها إلى الوحدات الميدانية ذات الصلة.

وكان العميد حيدري صرّح سابقاً بأن القوة البرية للجيش ستزيح الستار عن "طائرات مسيرة" جديدة ذات مهام تحليقية حديثة.

وسبق لإيران أن أطلقت الأسبوع الماضي المناورة العسكرية الكبرى "الولاية 97" التي تحمل شعار "يا زهراء" بالاستعراض البحري لأنواع وحدات سطحية وتحت سطحية والطيران في بحر عمان.

وشارك فيها أكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحرية الإيراني، تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية، وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك".

وتشارك غواصة "فاتح" ومدمرة "سهند" المصنوعتين محليا للمرة الأولى في هذه المناورة، في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع.