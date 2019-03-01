باكستان تطلق صراح الطيار الهندي المحتجز وسط ترحيب كبير (فيديو)

سلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها إلى الهند، وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "إن دي تي في" الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة إلى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.

ويظهر المقطع المصور دخول الطيار الهندي إلى الطائرة وقد تجمع حوله المسافرون الذين بادروا بالتصفيق له والتقاط الصور.

Cheers, Claps For Parents Of Indian Air Force Pilot Abhinandan Varthaman On Board Flight To Delhi — NDTV https://t.co/7ji6A2k2QQ@ndtv

ask your anchor to correct herself Wing Commander Abhinandan parachute drifted towards Pakistan Occupied Kashmir not Pakistan (52-60 Seconds) — Ritesh Dogra (@RITESHDOGRA3001) ١ مارس ٢٠١٩

هذا وكان وزير خارجية باكستان، شاه محمود قرشي، قد صرح بأنه سيتم تسليم الطيار الهندي الى بلاده.

وصرح القرشي أمام برلمان بلاده قائلا " كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية"، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرق باكستان، حسبما نقل موقع قناة العربية.

كما وتوجه والدا الطيار في وقت متأخر من أمس الخميس بالطائرة، إلى أمريتسار، وقد استقبلهم ركاب الطائرة عند صعودهم بالتصفيق.

ويذكر بأن الجيش الباكستاني،أعلن إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.