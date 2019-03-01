نائبة الرئيس الفنزويلي تحث على وقف الحصار غير القانوني للبلاد

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن الحصار البحري لفنزويلا لا يسمح بإدخال منتجات إلى البلاد، وحثت المجتمع الدولي على وقف الحصار غير القانوني للبلاد.

وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

" الآن يوجد حصار بحري لا يسمح بإدخال الغذاء والدواء إلى البلد. إنهم غير متسامحين إلى حد كبير (الولايات المتحدة) هم يخلقون أزمة إنسانية بشكل مصطنع… من الضروري إزالة الحصار."

وأضافت: "ندعو القانون الدولي لوقف هذا الحصار غير القانوني على بلادنا. هذا سيساعد فنزويلا."

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins نائبة الرئيس الفنزويلي : كاراكاس أصبحت ضحية العدوان الأمريكي

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو ، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.