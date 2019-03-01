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    إيران تزيح الستار عن منظومتي "معين 40" و"ناصر 40" الراداريتين

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    العالم
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    أزاحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، الستار عن منظومة رادار "معين 40" للملاحة، ومنظومة الرادار السلبي "ناصر 40"، وذلك بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للدفاع الجوي.

    وتمت إزاحة الستار اليوم بحضور العميد علي رضا صباحي فرد، عن منظومة رادار "معين 40" للملاحة الجوية، ومنظومة الرادار السلبي "ناصر 40". وذلك بحسب وكالة "فارس".

    تحليل الأشعة المنعكسة

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    © Sputnik . Evgenei Biatov
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    والرادار السلبي (بالإنجليزية: Passive Radar) هو نوع متطور من الرادارات التي لا تقوم كما الرادارات العادية بإرسال أشعة كهرومغناطيسية، ومن ثم تحليل الأشعة المنعكسة، بل تستخدم الأشعة الراديوية واشعة الإرسال التلفزيوني.

    وتشمل أنظمة هذا النوع من الرادارات فئة من أنظمة الرادار التي تكشف وتتعقب الأجسام عن طريق معالجة الانعكاسات من مصادر الإضاءة غير المتعاونة في البيئة، مثل البث التجاري وإشارات الاتصالات. ويتمثل مبدأ عملها بأن أي جسم يتحرك في مجال المرسل، فإن الرادار يحسب التغير في تردد الموجات المنعكسة من الجسم المتحرك، وبهذا يتمكن الرادار من حساب سرعة واتجاه الجسم المتحرك. وهذا النوع من الرادارات لديه القدرة على كشف الطائرات التي لا يظهرها الرادار العادي، وحتى الكائنات الحية التي تتحرك في مجال المرسل يمكن تحديد مكانها بسرعة ودقة فائقتين.

    ويستخدم رادار "ناصر 40" لكشف الأهداف في البيئة المدنية، وقد تم تصميمه وتصنيعه على يد خبراء منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة لمقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، وبالتعاون مع الدائرة العلمية والتقنية بالديوان الرئاسي.

    تبادل معلومات

    وهذه المنظومة قادرة على كشف الاهداف الصغيرة الطائرة وصواريخ كروز في الأجواء المدنية وما حولها. وهذا النوع من الرادارات لا يمكن كشفه من قبل أي من الطائرات ومنظومات جمع المعلومات المعادية.

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    وأما منظومة "معين 40" للملاحة الجوية، فإنها تم فيها وضع جميع متطلبات المنظمة الدولية للملاحة الجوية، ولديها القدرة على تحديد الموقع الجغرافي للأهداف، مع القابلية على قياس الارتفاع والزاوية بدقة وتبادل الأهداف وتبادل المعلومات مع سائر رادارات البلاد، كما يمكن استخدامه في المجالات العسكرية والتجارية بشكل متزامن.

    وتعتبر منظومة "معين 40" الرادارية المساعد الملاحي للطيار، وتقوم بكسب المعلومات خلال الطيران من نظام الطائرة وليس من الطيار. ويبلغ مداها أكثر من 400 كيلومتر. في حين لا تمتلك تقنية تصنيعها سوى 8 دول متطورة في العالم. وقد تمكن مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي من تصميم وإنتاج هذه المنظومة اعتمادا على الخبرات المحلية.

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    إيران, رادار, الجيش الإيراني, إيران
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