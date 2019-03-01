إيران تزيح الستار عن منظومتي "معين 40" و"ناصر 40" الراداريتين

وتمت إزاحة الستار اليوم بحضور العميد علي رضا صباحي فرد، عن منظومة رادار "معين 40" للملاحة الجوية، ومنظومة الرادار السلبي "ناصر 40". وذلك بحسب وكالة "فارس".
تحليل الأشعة المنعكسة
وتشمل أنظمة هذا النوع من الرادارات فئة من أنظمة الرادار التي تكشف وتتعقب الأجسام عن طريق معالجة الانعكاسات من مصادر الإضاءة غير المتعاونة في البيئة، مثل البث التجاري وإشارات الاتصالات. ويتمثل مبدأ عملها بأن أي جسم يتحرك في مجال المرسل، فإن الرادار يحسب التغير في تردد الموجات المنعكسة من الجسم المتحرك، وبهذا يتمكن الرادار من حساب سرعة واتجاه الجسم المتحرك. وهذا النوع من الرادارات لديه القدرة على كشف الطائرات التي لا يظهرها الرادار العادي، وحتى الكائنات الحية التي تتحرك في مجال المرسل يمكن تحديد مكانها بسرعة ودقة فائقتين.
ويستخدم رادار "ناصر 40" لكشف الأهداف في البيئة المدنية، وقد تم تصميمه وتصنيعه على يد خبراء منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة لمقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، وبالتعاون مع الدائرة العلمية والتقنية بالديوان الرئاسي.
تبادل معلومات
وهذه المنظومة قادرة على كشف الاهداف الصغيرة الطائرة وصواريخ كروز في الأجواء المدنية وما حولها. وهذا النوع من الرادارات لا يمكن كشفه من قبل أي من الطائرات ومنظومات جمع المعلومات المعادية.
وتعتبر منظومة "معين 40" الرادارية المساعد الملاحي للطيار، وتقوم بكسب المعلومات خلال الطيران من نظام الطائرة وليس من الطيار. ويبلغ مداها أكثر من 400 كيلومتر. في حين لا تمتلك تقنية تصنيعها سوى 8 دول متطورة في العالم. وقد تمكن مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي من تصميم وإنتاج هذه المنظومة اعتمادا على الخبرات المحلية.
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