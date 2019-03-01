هذا ما تمناه نتنياهو من جورج وايا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الصداقة بين ليبيريا وإسرائيل متينة، وأن الرئيس وايا إنسان ساحر ومحب لإسرائيل.

ونشر نتنياهو تغريدة له، ظهر اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه استضاف الرئيس الليبيري، جورج وايا، وزوجته في مقر إقامتهما بمدينة القدس.

وأرفق نتنياهو شريط فيديو أكد نتنياهو من خلاله أنه يتمنى من جورج وايا، لعب كرة القدم معه حينما يزوره لاعب كرة القدم السابق في المرة القادمة، حيث وصف نتنياهو وايا بأنه من أفضل لاعبي العالم في كرة القدم على مر التاريخ.

رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته استضافا الرئيس الليبري جورج ويا وزوجته في مقر إقامتهما بأورشليم وقال رئيس الوزراء نتنياهو إن الصداقة بين ليبريا وإسرائيل متينة وإن الرئيس ويا إنسان ساحر ومحب لإسرائيل. https://t.co/SxPokluUGo — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 1, 2019

وأوضح رئيس الوزراء أن زيارة جورج وايا للبلاد، زيارة تاريخية، كون إسرائيل تعود لأحضان أفريقيا، والقارة السمراء تعود للحضن الإسرائيلي، فإسرائيل تعود إليها أفريقيا، وبقوة، مدعيا أن بلاده باتت قوة عالمية صاعدة.

وسبق لرئيس ليبيريا ولاعب كرة القدم السابق، جورج وايا، خلال زيارة يقوم بها إلى إسرائيل، أن أكد إمكانية نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا تزال مفتوحة.

وقال وايا، أول أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بشأن نقل السفارة الليبيرية إلى القدس:

إن كل الإمكانيات مفتوحة، وسوف نصل إلى النقطة التي نتحدث فيها بهذا الشأن.

אירחנו הבוקר את נשיא ליבריה ורעייתו. אמרתי לו שבפעם הבאה שהוא יבוא אולי נשחק קצת כדורגל ושנמשיך לשתף פעולה ביחד. אנחנו הופכים את ישראל לכוח עולמי עולה! pic.twitter.com/oza1K33qHT — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 1, 2019

وشارك الرئيس الليبيري في حفل استقبال نظم له في ملعب كرة القدم في القدس، كما زار حائط البراق، واعتمر قلنسوة اليهود.

وسبق أن دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، جورج وايا، إلى "تسديد هدف تاريخي"، بنقل سفارة بلاده إلى القدس.