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16:58 01 مارس/ آذار 2019
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    سياح روس في تركيا

    أنقرة تتجه لإلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا

    © Sputnik . Vladimir Vyatkin
    العالم
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    أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تتجه نحو إلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا، وأنها اتخذت خطوات من أجل ذلك.

    نقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا اتخذت خطوات من أجل إلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا.

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    وأضاف الوزير التركي خلال لقائه مع ممثلي منظمات المجتمع الدولي ورجال الأعمال في ولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة من أجل إلغاء التأشيرات بشكل كامل في وقت قريب.

    على صعيد آخر أضاف جاويش أوغلو: "كثفنا لقاءاتنا من أجل استئناف المفاوضات بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي".

    وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في شهر أغسطس / آب 2018، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على تكوين آلية لتسهيل نظام التأشيرة.

    وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره التركي، مولود جاويش أغلو: "من جانبنا، أكدنا من جديد استعداد روسيا للتفاوض على تسهيل نظام السفر لفئات معينة من المواطنين الأتراك على أساس المعاملة بالمثل، وسوف نفعل ذلك في المستقبل القريب جدا. واتفقنا على تشكيل آلية للمشاورات حول وضع الاتفاقات بشأن هذا الموضوع".

    وكانت روسيا قد وضعت نظام تأشيرة للأتراك بعد أن قامت تركيا بإسقاط الطائرة الروسية "سو-24" فوق سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الروسية التركية, الحكومة التركية, تركيا
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