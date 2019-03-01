الملكة إليزابيث تثير قلق متابعيها بسبب صورتها مع ملك الأردن

أثارت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، مخاوف محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث ظهور لها مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة الملكة البريطانية على موقع "تويتر"، صورة رسمية تجمع ملك بريطانيا (92 عاما) مع الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، خلال زيارتهما إلى قصر باكنغهام، أمس الخميس، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان أكثر ما لفت مشاهدي الصورة، هو يد الملكة إليزابيث اليسرى، إذ ظهرت بلون أروجواني، ما أثار قلق ومخاوف محبيها بشأن مرضها وتدهور حالتها الصحية.

Today The Queen, with The Princess Royal, hosted Their Majesties The King and Queen of the Hashemite Kingdom of Jordan, @KingAbdullahII and @QueenRania, and their son The Crown Prince at Buckingham Palace. pic.twitter.com/jMjdm5na8h — The Royal Family (@RoyalFamily) February 28, 2019

وبينما تساءل بعض من ناشطي "تويتر" حول صحة الملكة، تمنى بعضهم الآخر لها الشفاء العاجل.

What's the Queen done to her hand and looks like a sore on her leg bless her — philomena walker (@philomenawalker) February 28, 2019

Beautiful picture. Best wishes for speedy healing of Her Majesty's hand(s). — Nola Hennessy (@NolaSerenidadCo) February 28, 2019

وفي شهر يونيو/حزيران، ذكرت تقارير بأن ملكة بريطانيا اضطرت للانسحاب من اجتماع عقد في كاتدرائية القديس بولس، لظروف قاهرة، ولكنها عادت إلى أداء واجباتها بعد بضعة أيام.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الفائت، خضعت جلالة الملكة لعملية جراحية في العين.