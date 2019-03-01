خطيب جمعة طهران: زيارة الأسد تحمل رسالة واضحة إلى إسرائيل وأمريكا

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت، آية الله محمد علي موحدي كرماني، إن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، لطهران تحمل رسالة واضحة إلى إسرائيل وأمريكا، بأنه لن يتخلى عن علاقاته الاستراتيجية مع إيران.

وأشار آية الله موحدي كرماني في خطبة جمعة طهران، اليوم، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران ولقائه قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية، قائلا:

"إن هذه الزيارة تعبر عن العلاقات العميقة بين البلدين، وتقدير سوريا للدعم الذي قدمته إيران، وخاصة لقائد الثورة، حيث أوضح بشار الأسد أن الهدف من الزيارة تقديم الشكر لإيران وتهنئة القائد بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية".

وأكد إمام جمعة طهران المؤقت: "إن زيارة الأسد لطهران تحمل رسالة واضحة إلى إسرائيل وحلفائه الأمريكيين من أن إيران سيكون لها وجود في سوريا ولن تؤثر الضغوط الشاملة على هذا القرار"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وتطرق إلى مؤتمر وارسو، وأكد أن مساعي أمريكا لتشكيل ائتلاف مناوئ لإيران قد باء بفشل ذريع، وقد أقر الأمريكان أنفسهم بأن هذا المؤتمر لم يحقق أي نتيجة.

وأكد أن مؤتمر وارسو كان "مسرحية هزلية أدت في النهاية إلى توتر العلاقات بين بولندا البلد المضيف والكيان الصهيوني".