ترامب عن كوريا الشمالية: نعرف ما يريدون ويعرفون ما يجب أن نحصل عليه

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نعرف ما يريدون وهم يعرفون ما يجب أن نحصل عليه".

Great to be back from Vietnam, an amazing place. We had very substantive negotiations with Kim Jong Un — we know what they want and they know what we must have. Relationship very good, let’s see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

وبحسب الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، وصف كيم جونغ أون وترامب القمة الثانية بأنها "فرصة جيدة" لتعميق الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات، وقطعا وعدا بالاجتماع مرة أخرى لمواصلة النقاش المثمر.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يقول إنه يريد نزع السلاح النووي بشكل كامل في كوريا الشمالية

وانتهت القمة بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية ، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.