موقع استخباراتي: الهند تتحدى باكستان بأدوات إسرائيلية

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أن سلاح الجو الهندي هاجم باكستان بصواريخ إسرائيلية، حيث نقل عن موقع إلكتروني باكستاني أن طائرات "ميراج" هندية هاجمت أهدافا باكستانية في كشمير الباكستانية بصواريخ من نوع "Spice 200" الإسرائيلية الصنع.

© REUTERS / Mukesh Gupta باكستان ترحب بالوساطة الروسية ومستعدة للتفاوض مع الهند

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن الصاروخ الإسرائيلي طراز "Spice 200" يحمل 1000 كلغ، ويسير بوسيلة تقنية دقيقة، وهي GPS الذي يمكنه الاستهداف بدقة شديدة.

وأورد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "رفائيل" قامت وتقوم، دوما، بتطوير مثل هذا الصاروخ الذي استخدمه سلاح الجو الهندي، الأربعاء الماضي، الموافق السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وأتت التطورات الأخيرة بين الهند وباكستان، بعدما شنت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء 26 فبراير/شباط، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها 1 طن، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".