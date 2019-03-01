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20:05 01 مارس/ آذار 2019
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    بالصور والأرقام... المكافآت المقدمة لقاء معلومات عن مجرمين

    © AP Photo / Muhammed Muheisen
    العالم
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    عرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يقدم معلومات تسهم في القبض على حمزة بن أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

    إلا أن هذه ليست المكافأة الأكبر في العالم، مقابل المساعدة في القبض على مجرم

    حادثة تفجير طائرة "إيرباص — 321" في سيناء

    الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء
    © AP Photo / Tatiana Belyakova
    الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء

    في عام 2015، وعد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بمكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تساعد في الوصول الى الإرهابيين المتورطين في تفجير طائرة "إيرباص — 321" الروسية في سيناء عام 2015  والتي راح ضحيتها 224 شخصا. وخلال  التحقيقات، تم اعتقال 17 شخصا.

    أسامة بن لادن

    أسامة بن لادن
    © AP Photo / Sputnik/AP Photo
    أسامة بن لادن

    وعدت الولايات المتحدة مبلغ قدره 50 مليون دولار عام 2007 للحصول على المساعدة في القبض على زعيم تنظيم "القاعدة" (المحظورة في روسيا) أسامة بن لادن. وفي أيار / مايو 2011، أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أنه تم القضاء على الإرهابي من قبل القوات الخاصة الأمريكية في باكستان، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي جوائز قدمت.

    وبعد القضاء على بن لادن، تزعم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. ووعدت مكافأة قدرها 25 مليون دولار للمساعدة في القبض عليه.

    منفذ الهجمات الإرهابية "11 سبتمبر"

    خالد شيخ محمد
    © AFP 2018 / HO
    خالد شيخ محمد

    خالد شيخ محمد هو أحد منظمي الهجمات الإرهابية في "11 سبتمبر" 2001 في الولايات المتحدة. وتعهدت الولايات المتحدة مبلغ 25 مليون دولار للحصول على معلومات تساعد للقبض عليه.

    وفي عام 2003، ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن الباكستانية ونقل إلى الولايات المتحدة، حيث اعترف بتنفيذه لعشرات من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 وتفجير المدمرة "كول" في اليمن 2000. وتم نقله إلى سجن غوانتانامو منذ عام 2006.

    وحصل على الجائزة مواطن مصري ساعد في القبض على محمد ، حيث تلقى كامل مبلغ الجائزة ومبلغ مليوني دولار إضافية للانتقال إلى الولايات المتحدة.

    صدام حسين

    صدام حسين
    © AP Photo / DAVID FURST
    صدام حسين

    وعدت القيادة الأمريكية بمكافأة قدرها 25 مليون دولار لقاء الحصول على معلومات تساهم في القبض على الرئيس السابق صدام حسين.

    وفي عام 2003، تم العثور عليه بفضل معلومات من أحد سكان مدينة تكريت مسقط رأس حسين، حيث كان مختبئاً. لكن القيادة الأمريكية لم تقدم المكافأة، بل على العكس اتهمت المخبر بتعاونه مع الزعيم العراقي السابق. وبعد ثلاث سنوات تم إعدام صدام حسين.

    زعيم جماعة "بوكو حرام"

    زعيم جماعة من فصائل جماعة بوكو حرام، أبو بكر شيكاو يتحدث أمام الحراس في مكان مجهول في نيجيريا
    © REUTERS /
    زعيم جماعة من فصائل جماعة بوكو حرام، أبو بكر شيكاو يتحدث أمام الحراس في مكان مجهول في نيجيريا

    في عام 2013، أعلنت الولايات المتحدة دفع مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد مكان أبوبكر شيكو زعيم جماعة "بوكو حرام".

    حيث قامت الجماعة بارتكاب العديد من الهجمات الإرهابية في نيجيريا،  بما في ذلك في مقر الأمم المتحدة المحلي، مات ضحيتها ما لا يقل عن 14 ألف شخص.

    أبو بكر البغدادي

    أبو بكر البغدادي
    © AP Photo
    أبو بكر البغدادي

    رصدت الولايات المتحدة مكافأة 25 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (المحظور في روسيا) ابو بكر البغدادي.

    وسبق أن عرضت وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات بشأن البغدادي.

    أصلان مسخادوف

    الرئيس الانفصالي الشيشاني أصلان مسخادوف
    © Sputnik . Igor Mikhalev
    الرئيس الانفصالي الشيشاني أصلان مسخادوف

    وعد جهاز الأمن الفدرالي الروسي مبلغ 300 مليون روبل أي ما يعادل 4.5 مليون دولار أمريكي مقابل معلومات يمكن أن تسهم في القبض على الرئيس الانفصالي الشيشاني أصلان مسخادوف.

    وفي عام 2005، تم تصفية مسخادوف. وكما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي: "تلقى المواطنون الذين قدموا خدمات استخباراتية عن مكان مسخادوف الأجر الموعود بالكامل".

    الكلمات الدلالية:
    مكافأة, مجرمين, صور
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