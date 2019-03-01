كندا توافق على تسليم المديرة المالية لشركة هواوي إلى الولايات المتحدة

وأضافت الحكومة في بيان: "اليوم، أصدر مسؤولو وزارة العدل الكندية تفويضا للمضي قدما، وهو ما يبدأ رسميا عملية تسليم في قضية السيدة منغ وانزو".
من جانبها نفت الخارجية الصينية ضلوع المديرة المالية لشركة هواوي في الاتهامات الموجهة لها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن بكين تحث الولايات المتحدة على سحب مذكرة التوقيف على الفور بحق منغ وانزو تشون، وتجنبها طلب تسلمها من كندا.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها ستواصل السعي لتسلم منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة "هواوي" التي احتجزت في كندا في ديسمبر/ كانون الأول، فيما يتعلق بمؤامرة للاحتيال على بنوك.
وتواجه منغ اتهامات أمريكية بأنها أساءت استغلال صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات إلى إيران في انتهاك للعقوبات، بحسب "رويترز".
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