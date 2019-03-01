كندا توافق على تسليم المديرة المالية لشركة هواوي إلى الولايات المتحدة

قالت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، إنها ستسمح بالمضي قدما في قضية تسليم المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، منغ وانزو تشون، التي اعتقلت في كندا أواخر العام الماضي.

وأضافت الحكومة في بيان: "اليوم، أصدر مسؤولو وزارة العدل الكندية تفويضا للمضي قدما، وهو ما يبدأ رسميا عملية تسليم في قضية السيدة منغ وانزو".



© Sputnik . Ilya Pitalev أمريكا تقدم رسميا طلبا لتسليم مديرة "هواوي"

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى هواوي ومنغ بالتآمر لانتهاك عقوبات أمريكية على إيران.

وكانت وزارة العدل الكندية تلقت طلبا رسميا من الولايات المتحدة، بضرورة تسلم المديرة المالية لهواوي، وفقا لشبكة " سي بي سي " الكندية.

من جانبها نفت الخارجية الصينية ضلوع المديرة المالية لشركة هواوي في الاتهامات الموجهة لها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن بكين تحث الولايات المتحدة على سحب مذكرة التوقيف على الفور بحق منغ وانزو تشون، وتجنبها طلب تسلمها من كندا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها ستواصل السعي لتسلم منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة "هواوي" التي احتجزت في كندا في ديسمبر/ كانون الأول، فيما يتعلق بمؤامرة للاحتيال على بنوك.

وتواجه منغ اتهامات أمريكية بأنها أساءت استغلال صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات إلى إيران في انتهاك للعقوبات، بحسب "رويترز".