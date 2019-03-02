رئيس شركة "أو إم في": أوروبا لا تأبه لإنذارات أمريكا

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky الغاز الروسي يحتل أوروبا

ويلقى هذا المشروع مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ما فتئت ترسل إنذارات بوجوب رفض هذا المشروع إلى أوروبا لأنها تريد أن تشتري أوروبا الغاز المسال الأمريكي.

وشرح راينر زيلي، رئيس شركة OMV النمساوية التي تشارك في مشروع "التيار الشمالي 2"، لماذا تستورد أوروبا الغاز من روسيا وترفض الرضوخ لضغوط الولايات المتحدة، منوها إلى أن روسيا أكدت كونها موردا موثوقا للغاز.

وقال زيلي في حديثه لـصحيفة "نيو زوريخ زايتونغ" إن الأوروبيين يكونون على حق عندما يوقعون عقود استيراد الغاز من مناطق العالم الأخرى ولكن يجب أن تكون هذه المصادر موثوقة وملتزمة مثل إمدادات الغاز الروسي على مدى 50 عاما.

وأضاف أن الغاز الروسي أرخص كثيرا من الغاز المسال الأمريكي.

وبخصوص إنذارات أمريكا بأن الاعتماد على الغاز المستورد من روسيا قد يشق صف الدول الأوروبية قال رئيس الشركة النمساوية إن "التيار الشمالي 2" لن يؤثر على الوضع السياسي في أوروبا لذا فإن أوروبا يجب ألا تلقي للإنذارات الأمريكية بالًا.