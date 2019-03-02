هل يعلن نقل سفارة بلاده للقدس... بولسونارو في إسرائيل قريبا

وتشمل رحلة بولسونارو الأولى خارج بلاده، كل من إسرائيل والولايات المتحدة وتشيلي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".
وأضاف أراوجو أن بولسونارو سيزور تشيلي، في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، على أن يزور إسرائيل أواخر الشهر نفسه.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت الخميس أن بولسونارو سيزور إسرائيل في الفترة من 31 مارس/آذار، إلى 4 أبريل/نيسان، قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، المقررة، في 9 أبريل/نيسان.
يشار إلى أن الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، سافر إلى سويسرا في يناير/كانون الثاني، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن الأمر لم يكن يتعلق بزيارة رسمية.
وسبق لبولسونارو أن أعلن نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، خلال الحملة الانتخابية له، في وقت زاره بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للاحتفاء به ولحضور مراسم حفل تنصيبه، في الأول من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
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