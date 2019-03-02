هل يعلن نقل سفارة بلاده للقدس... بولسونارو في إسرائيل قريبا

يجري الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، شهر مارس/آذار الجاري، أولى رحلاته الرسمية منذ توليه السلطة، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشمل رحلة بولسونارو الأولى خارج بلاده، كل من إسرائيل والولايات المتحدة وتشيلي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

© Photo / AMIR COHEN البرازيل تعتزم نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، قوله إن بولسونارو المحسوب على التيار اليميني في بلاده، والذي تولى منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، سيزور الولايات المتحدة من 18 إلى 22 مارس الجاري.

وأضاف أراوجو أن بولسونارو سيزور تشيلي، في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، على أن يزور إسرائيل أواخر الشهر نفسه.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت الخميس أن بولسونارو سيزور إسرائيل في الفترة من 31 مارس/آذار، إلى 4 أبريل/نيسان، قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، المقررة، في 9 أبريل/نيسان.

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، سافر إلى سويسرا في يناير/كانون الثاني، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن الأمر لم يكن يتعلق بزيارة رسمية.

وسبق لبولسونارو أن أعلن نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، خلال الحملة الانتخابية له، في وقت زاره بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للاحتفاء به ولحضور مراسم حفل تنصيبه، في الأول من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.